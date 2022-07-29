Орбан также предупредил о возможности введения эмбарго Евросоюзом на российский газ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию с нынешней стратегией поддержки НАТО, а также предупредил о тяжелых последствиях для европейской экономики.

"Эта война в такой форме не может быть выиграна", — сказал Орбан, выступая вместе с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Вене. Орбан добавил, что стратегия стран НАТО по поддержке Украины оружием и обучением "до сих пор показывала, что она не приведет к успеху".

"Без изменения стратегии мира не будет", — сказал он, предупредив, что без мира в Украине весь Европейский Союз "будет втянут в военную ситуацию". "Непонятно, как нам избежать рецессии в ЕС, если война продолжится", — добавил Орбан.

Оба лидера предупредили о возможности введения эмбарго Евросоюзом на российский газ.

"Мы только что столкнулись со стеной, и эта стена называется газовым эмбарго, и я бы предложил ЕС не стучать в эту стену", — сказал Орбан, поскольку Нехаммер предупредил, что такое эмбарго "невозможно".

"Не только потому, что мы, как Австрия, зависим от российского газа. Немецкая промышленность также зависит от российского газа. И если немецкая промышленность рухнет, австрийская промышленность рухнет", — сказал Нехаммер, добавив, что такая ситуация может привести к "массовой безработице".

"Есть много объявлений от Комиссии ЕС, которые очень мало реализуется", — сказал он, говоря о действиях ЕС в связи с энергетическим кризисом, добавив, что "нет никаких признаков" реализации общей платформы закупок газа, которая была предложена Комиссией ЕС.

Он сказал, что, учитывая текущее давление на энергетический рынок, "эта общая платформа будет важнее, чем когда-либо".

Напомним, страны Европейского Союза согласились сократить потребление газа на 15% на фоне российского газового шантажа. Против такого решения выступила только одна страна — Венгрия.

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