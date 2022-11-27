Премьер Венгрии заверил, что Европа едина в своих целях.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина должна оставаться суверенным государством. При этом он признал, что только в этом случае Россия не будет представлять угрозу для Европы.

"Европа едина в плане целей. Главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – заявил скандальный венгерский премьер во время выступления на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов, передает издание 24.hu.

При этом он озвучил ряд вызовов – война в Украине, экономический кризис, нелегальная миграция и "распространение западной неомарксистской идеологии".

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Кроме того, он в очередной раз раскритиковал санкции против России. Орбан заявил, что необходимо избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители усложняют эту задачу.

Позиция Венгрии по войне в Украине - что известно

Риторика нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направлена на поддержку России. Он неоднократно призывал отказаться от санкций в отношении Москвы из-за войны в Украине.

По мнению экспертов, за последние 10 лет Венгрия стала зависима от России, а правительство фактически потеряло суверенитет в вопросах международной политике. Дело в том, что Будапешт продался Москве за дешевые газ и нефть

При этом Орбан публично заявил, что Украина не сможет победить РФ с нынешней поддержкой стран Североатлантического альянса.

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