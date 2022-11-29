Глава МИД Украины подчеркнул, что у украинцев нет никакой неприязни к венграм, а победа Украины в войне - в интересах Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иногда использует Украину как заложницу своей собственной игры с Европейским Союзом.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico, комментируя проблемные отношения Киева и Будапешта.

Кулеба обращаясь к жителям Венгрии подчеркнул, что у украинцев нет никакой неприязни к венграм, "что бы вы ни читали в своих официальных СМИ".

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"Мы были друзьями, друзьями и будем друзьями. Но нам нужно выиграть эту войну, и победа Украины - в интересах Венгрии", — сказал глава украинского МИДа.

Отношения Украины и Венгрии

Разногласия в отношениях Украины с действующим венгерским правительством во главе с Виктором Орбаном тянутся уже несколько лет. Все это время Венгрия блокирует некоторые инициативы Украины в евроатлантической интеграции, в частности - участие Украины в заседаниях НАТО. И хотя после начала полномасштабного вторжения Будапешт перестал это делать, 29 ноября стало известно, что Венгрия вернулась к этой практике и возобновила блокаду.

За последние несколько месяцев Орбан и его правительство, которое весной было переизбрано на выборах, регулярно делал сомнительные заявления, которые так или иначе трактовались как пророссийские.

К примеру, Венгрия регулярно блокировала принятие жестких санкций в отношении России за ее вторжение в Украину, требуя смягчений то по российской нефти, то по газу, то выдвигая ультиматумы по отсутствию в санкционных пакетах атомной энергетики. И если эти требования еще более менее логичны, учитывая практически полную зависимость этой европейской страны от российских нефти, газа и "ядерки", зачем Орбан заблокировал принятие санкций в отношении главы РПЦ патриарха Кирилла, остается загадкой.

Более того, в начале осени Орбан призвал снять все санкции с России до конца этого года, поскольку они, якобы, стали причиной инфляции и вообще негативно сказываются на экономике ЕС. Орбан также публично заявил, что Украина не сможет победить РФ с нынешней поддержкой стран Североатлантического альянса.

Однако недавно Орбан заявил, что Украина должна оставаться суверенным государством. При этом он признал, что только в этом случае Россия не будет представлять угрозу для Европы.

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