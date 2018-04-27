По словам представителя Украины в НАТО, украинская сторона делает все возможное, чтобы это заседание состоялось.

Председатель миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко говорит, что решение о проведении заседания Комиссии Украина-НАТО в рамках саммита Альянса, который состоится в июле в Брюсселе, зависит от Венгрии и всех союзников.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал украинским журналистам сегодня в Брюсселе, комментируя слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что проведение этого заседания зависит от Украины.

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Как известно, сегодня в штаб-квартире НАТО проходит заседание министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса, где Венгрия в очередной раз заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО из-за закона об образовании в Украине.

«Мы готовы, и президент готов приехать в июле для участия в саммите. Насколько мы понимаем, еще нет приглашения на заседание Комиссии Украина-НАТО, и здесь решение зависит от Венгрии и всего Альянса», - считает Пристайко.

По словам посла, украинская сторона делает всё, чтобы это мероприятие состоялось. «Нам это интересно. Мы делаем для этого все необходимые шаги. Как они воспринимаются венгерской стороной - в этом заключается серьезная проблема. Меня беспокоит фетишизация этого процесса со стороны Венгрии, которая доводит этот процесс до абсурда, которая собирает аргументы, выходящие за рамки закона о языке», - подчеркнул он.

При этом Пристайко отметил, что Комиссия Украина-НАТО - это «важный для нас формат».

«Если НАТО по разным причинам, в частности, из-за позиции Венгрии, не сможет пригласить на комиссию Украина - НАТО, мы будем искать другие варианты, чтобы провести встречи и донести наш сигнал», - добавил посол.

Как сообщал УНИАН, в апреле Венгрия третий раз заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

Ранее, в марте, Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а также в июле.