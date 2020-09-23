Венгрия с радостью готова прекратить ветировать заседания Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, если будут положительно решены требования венгерского меньшинства в Закарпатье.

Разблокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком и высшем уровне неизменно зависит от удовлетворения языковых и образовательных требований венгерского меньшинства в Закарпатье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Закарпатской области.

"Мы с удовольствием решили бы проблемные вопросы по НАТО, с радостью бы отказались от нашего вето. Для этого нужна только одна вещь - если закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопросы языка и закона об образовании будут решены для них в положительном направлении", - заявил Сийярто.

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Отношения Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи закона "Об образовании".

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие: материнскому языку, наряду с изучением государственного языка, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском языке с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Сийярто предложил не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.

29 мая Сийярто заявил, что блокирование заседаний Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне связано с украинским образовательным законодательством и с законом о языке. Венгерский министр отметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касаются образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко