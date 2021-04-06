Председатель Верховной Рады обратился в комиссию с просьбой предоставить срочное заключение этому законопроекту.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского, которым предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование доходов.

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Об этом говорится в сообщении Венецианской комиссии в микроблоге Twitter.

«Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился с запросом о предоставлении срочного заключения Венецианской комиссией по проекту закона о внесении поправок в положения Кодекса об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности государственных служащих за недостоверное декларирование активов», - говорится в сообщении.

Что известно о законопроекте

3 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении президентский законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№4651).

Законопроектом за умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию предусмотрен штраф, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок. За непредставление декларации предусмотрен штраф, или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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Автор: Виталий Саенко