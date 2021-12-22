В то же время латвийских военнослужащих в зону конфликта не будут отправлять.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что все страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине в случае вторжение России. Однако латвийских военнослужащих в зону конфликта не будут отправлять.

Об этом сообщает издание Sargs.

По его словам, вероятное вторжение напрямую не коснется Балтийского региона, но необходимо подготовиться к гибридным атакам России на Латвию.

"Это очень сложное время для переговоров между НАТО и США, с одной стороны, и Россией с другой. Что заставляет меня быть осторожным: слушая риторику Путина возникает вопрос, откажутся ли они тогда от всего, о чем говорили. Если министр обороны России позволяет нам говорить, что на Донбассе или где-то еще в Украине есть наемники США и, возможно, химическое оружие, то от таких заявлений можно отступить. Мы не собираемся рисковать, но готовы к худшему", – подчеркнул министр.

По мнению Пабрикса, если Россия решит атаковать Украину, сценарий 2014 года не повторится, поскольку украинская армия гораздо лучше подготовлена, в украинском обществе много патриотов, которые хотят защитить свою страну.

Читайте такжеАмериканцам посоветовали не ездить в Украину из-за угрозы со стороны РФ"Что касается стран Балтии и Европы, то украинцы сейчас защищают наши интересы. Украина имеет право на независимость, право выбирать свое будущее и свой образ жизни. Насколько это возможно, мы готовы поддержать народ и государство Украина как невоенными средствами, так и при необходимости военной помощью, кроме, конечно, отправки наших солдат в Украину", – сказал Пабрикс.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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