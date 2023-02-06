Сейчас военное положение в Украине введено до 19 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов главы государства "О продлении срока действия военного положения в Украине" №8419 и "О продлении срока проведения общей мобилизации" №8420 зарегистрировано в парламенте.

Согласно пояснительной записке, военное положение в Украине предлагается продлить на 90 суток начиная с 19 февраля. "Этот закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте законопроекта.

Видео дня

В отношении закона о продлении всеобщей мобилизации, в случае его принятия он также должен быть немедленно обнародован в СМИ и вступает в силу с 19 февраля 2023 года.

"Срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 19 февраля 2023 года на 90 суток", - говорится в пояснительной записке к этому проекту закона. Отмечается, что его реализация потребует дополнительных финансовых расходов из государственного бюджета.

Военное положение и мобилизация - что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, с того времени срок его действия продлевали несколько раз, последний - 16 ноября 2022 года, когда Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине на 90 дней - до 19 февраля. Также тогда парламент продлил срок действия всеобщей мобилизации.

На днях народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада намерена в ближайшее время вновь продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Напомним, что во время всеобщей мобилизации призываться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

На время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

Вас также могут заинтересовать новости: