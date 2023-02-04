Эти продления начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней.

Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и очень вероятно продлятся снова 90 дней.

"Соответствующие два закона Об утверждении указа будут внесены Президентом в ближайшее время, и после чего произойдет их одобрение Советом на следующей неделе. Это будет уже шестое голосования за военное положение с начала войны", - отметил нардеп.

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Он напомнил, что до этого Рада уже одобряла подобные решения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Военное положение на Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация. Сейчас они действуют до 19 февраля 2023 года.

На время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме некоторых исключений. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

Во время всеобщей мобилизации призваться на военную службу могут все военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из воинского учета.

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