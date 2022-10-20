Может быть потребность в усилении мобилизации в Украине.

Несмотря на непопулярность такого решения, власти пока не планируют разрешать выезд студентов, дальнобойщиков и моряков за границу.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, если РФ мобилизует миллион человек и хотя бы половину перебросит в Украину, будет существовать потребность в усилении мобилизации.

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"Хотя у нас она (мобилизация – УНИАН) и так не прекращалась. Где брать людей, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник и тому подобное, но возвращаться им будет куда? Когда встанет вопрос существования Украины, то где их искать? Мы надеемся, что обойдемся без этого, поэтому для того, чтобы их можно было мобилизовать потом, не очень логичное решение выпускать их сейчас. Сколько вернется назад... У нас эта схема не отработана. Поэтому несмотря на непопулярность этого решения, все дружно сидим и никуда не едем. Министры, советники. Все", – подчеркнул Арестович.

Мобилизация в Украине и ограничение выезда за границу

Как сообщал УНИАН, 15 августа Верховная Рада Украины продолжила всеобщую мобилизацию и военное положение до 21 ноября.

Указом главы государства №678/2022 от 30 сентября президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу и отложил демобилизацию.

Как известно, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и тому подобное.

16 августа в ответ на электронную петицию президент Владимир Зеленский заявил, что отмена ограничений на выезд из Украины для мужчин 18-60 лет без военного опыта и частично пригодных к военной службе состоится после окончания военного положения.

5 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что военнообязанные мужчины, которые учатся за рубежом, могут выезжать за пределы Украины, предоставив необходимые документы. Однако в конце месяца стало известно, что украинских мужчин, которые учатся за границей, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.

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