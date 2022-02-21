Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что российский президент Владимир Путин может признать так называемые "ЛДНР".
Об этом он написал в своем Twitter.
"Сейчас не только Украина, а и весь мир внимательно следят за действиями РФ по поводу признания ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет", - заявил глава МИД.
Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Президент РФ на заседании Совбеза объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" вынесут сегодня.
Ранее, 15 февраля, Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Украинская Верховная Рада в свою очередь приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира о непризнании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Тогда посольство США в Украине назвало обращение Госдумы очередной попыткой нарушить суверенитет Украины.
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг также заявил, что признание Путиным "ЛДНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.