По словам министра Кулебы, сейчас следует фокусироваться на усилиях по деэскалации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что российский президент Владимир Путин может признать так называемые "ЛДНР".

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сейчас не только Украина, а и весь мир внимательно следят за действиями РФ по поводу признания ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях по деэскалации. Другого пути нет", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Денис Пушилин обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. Президент РФ на заседании Совбеза объявил, что решение о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР" вынесут сегодня.

Ранее, 15 февраля, Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Украинская Верховная Рада в свою очередь приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира о непризнании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Тогда посольство США в Украине назвало обращение Госдумы очередной попыткой нарушить суверенитет Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг также заявил, что признание Путиным "ЛДНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.

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