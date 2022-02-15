Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Донецк и Луганск являются украинской территорией в пределах ее международно признанных границ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что признание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "ЛДНР" станет нарушением территориальной целостности Украины и международного права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"Что касается вопроса признания Россией так называемых "народных республик" Донецка и Луганска, если это произойдет, это снова будет вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, поскольку нет сомнений, что Донецк и Луганск - это часть Украины в пределах международно признанных границ. Поэтому, такое признание будет нарушением международного права", - заявил Столтенберг.

Также генеральный секретарь Альянса отметил, что это станет нарушением Минских договоренностей.

"Это усложнит нахождение политического решения на основе Минских договоренностей. НАТО и я поддерживаем усилия Франции и Германии в рамках "нормандского формата" по поиску политического решения... И признание этих двух территорий своего рода независимыми образованиями также полностью подорвет эти усилия и нарушит Минские договоренности", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение фракция коммунистов к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительств и парламентов государств мира по непризнанию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации безопасности в мире в целом, и в Украине, в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.

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