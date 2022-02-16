Украина призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась к Совету безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Государственной думы Российской Федерации о признании "Л/ДНР".

Об этом он сообщил в Twitter.

"Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании "Л/ДНР", которое подрывает Минские договоренности и процесс мирного урегулирования", - написал министр.

По словам Кулебы, Украина призывает рассмотреть этот вопрос на заседании по имплементации Минских договоренностей 17 февраля.

Признание Россией "Л/ДНР": что известно

15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В обращении звучит призыв к международным организациям не признавать любые решения России, которые будут касаться признания "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, украинский парламент призвал решительно осудить любые действия России, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью в мире в целом и в Украине в частности; рассмотреть вопрос правовых оснований пребывания РФ в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН и провести срочное заседание СБ ООН по эскалации конфликта на государственных границах Украины.

Также ВР призвала безотлагательно применить дополнительные санкционные механизмы в отношении России для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

В обращении отмечается, что так называемая "власть" незаконных образований является оккупационными администрациями, управление которыми осуществляется Россией. Поэтому Верховная Рада считает невозможным вести прямые переговоры с главарями этих образований.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина сообщила международным партнерам, что признание Россией "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.