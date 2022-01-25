Законопроект предусматривает внедрение субсидий на аренду помещений для книжных магазинов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздание и книгораспространение" (№6287).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины "Об издательском деле" и "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине", введя предоставления государственной субсидии для возмещения соответствующих расходов на наем (аренду) недвижимого имущества, используемый субъектом издательского дела как специализированный магазин для торговли книгами.

Субъекты издательского дела, которые будут отвечать определенным этим законопроектом требованиям (в частности, будут продавать книги на украинском языке и/или языках ЕС и языках коренных народов Украины с использованием РРО в книжных магазинах), получат гарантированное право на государственную субсидию для возмещения квалификационных расходов на аренду помещения.

Читайте также"Эпицентр" объяснил продажи книг Гитлера и извинился перед еврейской общинойСумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% суммы дохода, полученного с продажи книг в соответствующем магазине.

Законопроект также устанавливает ограничение площади и стоимости квадратного метра аренды с градацией в соответствии с численностью населения общины, в которой находится книжный магазин.

Предполагается, что эта субсидия будет предоставляться ежеквартально, начиная с первого квартала 2023 года, на книжные магазины, соответствующие установленным законопроектом требованиям, на основании обращений книгораспространителей в Украинский институт книги.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть предоставление гражданам Украины натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг на определенную законопроектом сумму (0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Такой сертификат будет предоставляться при получении свидетельства о рождении, а также при получении гражданином Украины, который достиг 14-летнего возраста, паспорта гражданина Украины.

При этом сертификат может быть использован исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке у распространителя издательской продукции, что соответствует установленным законопроектом требованиям. Предлагается выдачу таких сертификатов внедрить с 1 января 2023 года.

Как ранее сообщал УНИАН, тотальный дефицит бумаги привел к резкому скачку стоимости книг в Украине. За год цена на книги выросли на 35-40%. При этом аналитики отмечают, что за последний год в Украине закрылось около 50 издательств, а спрос на книги в 2020 году упал на 20%, а в 2021 - еще на 20%.

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