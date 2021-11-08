За год в Украине закрылось около 50 издательств.

Тотальный дефицит бумаги привел к резкому скачку стоимости книг в Украине. За год цены на книги выросли на 35-40%.

Об этом пишет UBR.

Крупные бумажные заводы стали массового перепрофилироваться на производство упаковочного материала для нужд онлайн-торговли, что привело к тотальному сокращению выпуска бумаги для нужд издательского дела. Украинские издатели ощутили рост цен на бумагу этой осенью.

"На моей памяти это первый такой странный скачок. Бумага подорожала, как мне говорят производители, где-то в среднем на 20%. Просто резко в сентябре начали приходить новые цены от фабрик на книжки, и я вначале подумал, что это какая-то ошибка" – рассказал директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

Читайте такжеЕБРР улучшил прогноз роста экономики стран, но не для УкраиныПри этом аналитики отмечают, что за последний год в Украине закрылось около 50 издательств, а спрос на книги в 2020 году упал на 20%, а в 2021 - еще на 20%.

В Украине есть свои бумажные фабрики, но они не могут обеспечить потребность полиграфического рынка. Дело в том, что в Украине мало берез и сосен идут на вырубку, а именно из этой древесины делают необходимую бумагу. Кроме того, действует эмбарго на ввоз офсетной бумаги из России.

"Украина исторически не предназначена для производства бумаги. Но я не уверен, что если сейчас это эмбарго отменить, то тут же вся бумага ринется на украинский рынок, потому что ее в России уже сильно раскупили другие страны", – гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Только за последние пять месяцев бумага подорожала в среднем на 10%. По данным экспертов, ситуация будет только ухудшаться и с января наступит жесткий дефицит.

"Издатели находятся в очень плохом положении с точки зрения бумаги, потому что мы – заложники сложившейся ситуации. За последний год оптовая цена на книги поднялась на 35-40%, и уже теперь мы можем это заметить. Скажем так, на допечатке тех книг, которые выходили раньше, я сейчас ставлю цену на 35% выше, чем цена стояла год назад", – объяснил Красовицкий.

Читайте такжеНацбанк прогнозирует снижение инфляции до конца годаОбычный обыватель пока еще не ощутит на себе все проблемы издательского рынка, потому что распродается огромная масса товара, накопленная за предыдущие годы. По прогнозам, цена на книги может подняться на 5-6%.

Многие издательства уже прибегли к различным методам выживания. Кто-то резко сократили выпуск книг, кто-то издает только популярные новинки, а кто-то уменьшил тираж, но увеличил количество наименований, чтобы охватить больший сегмент рынка.

Как ранее сообщал УНИАН, в первой тройке знаковых книг, изданных в Украине во времена независимости, вошли "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и "Триста стихов" и "Записки украинского самашедшого" Лины Костенко.

Автор: Анастасия Горбачева