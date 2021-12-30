Среди запрещенных издания с названиями "365 сказок и стихов на каждый день" и "Удивительные факты".

Госкомтелерадио отказал украинскому импортеру в выдаче разрешения на ввоз с территории России пяти названий детских книг.

По данным комитета, в этих изданиях "присутствует пропаганда государства-агрессора", сообщает пресс-служба ведомства.

Отказ предоставили на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

Как утверждает комитет, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные", которые импортер намеревался распространять в Украине, проиллюстрированы "изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора".

В книге "365 сказок и стихов на каждый день" одно стихотворение воспевает русскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество". А в "Удивительные факты" Л. Соколовой отдельная глава посвящена "Великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение российской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире".

"Эксперты признали, что названные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также ее имперских геополитических доктрин, а следовательно нарушают статьи 28, 281 Закона Украины "Об издательском деле". Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции, которая не разрешена к распространению на территории Украины. Решение экспертного совета утверждено приказом Госкомтелерадио", - отмечает комитет.

Всего в течение 2021 года в Госкомтелерадио от субъектов хозяйствования поступило на рассмотрение 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции с территории России. По результатам рассмотрения заявлений выдано 6442 разрешения на ввоз издательской продукции и 754 отказа.

Читайте такжеУкраинцы с "тысячей Зеленского" положили книжные интернет-магазины"В частности, на основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 73 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 367500 экземпляров пропагандистских изданий. Еще 681 отказ предоставлен вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в предоставленных документах недостоверных сведений", - уточнили в Госкомтелерадио.

Кроме того, на основании заявлений субъектов хозяйствования об аннулировании разрешений Госкомтелерадио приказом от 05.03.2021 №115 аннулированы 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году Госкомтелерадио предложило применять экономические и другие санкции в отношении российских издательств, которые систематически производят издания антиукраинского содержания.

В январе 2021 в Украину запретили ввоз 18 книг из РФ.

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