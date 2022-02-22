По словам секретаря СНБО, сейчас происходит отработка большого количества документов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, означает ли решение России о признании "Л/ДНР" конец Минскому процессу и может ли быть введено в Украине военное положение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

"В ближайшее время ждем выступления президента нашей страны. Еще раз подчеркиваю, заседания являются открытыми, в любой момент мы собираемся для принятия тех или иных решений, которые крайне необходимы будут для нашего государства. В настоящее время я больше сказать не могу, сейчас происходит отработка большого количества документов, в соответствии с нашим законодательством", - сказал он, отвечая на вопрос о "Минске".

Относительно возможности введения военного положения Данилов сказал: "Еще раз подчеркиваю, сейчас происходит отработка всех документов, которые есть на территории нашей страны, которые действительны. Мы четко понимаем, что территория нашей страны - это АР Крым, все области, которые входят в нашу территорию, согласно нашей Конституции. Мы действуем согласно нашей Конституции и тем законам, которые есть на нашей территории".

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Напомним, что сегодня вечером президент России Владимир Путин принял решение о признание террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" и подписал "договоры" с главарями псевдореспублик.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил это решение с президентом США Джо Байденом и собирается поговорить с британским премьером Борисом Джонсоном.

Известно, что после заседания СНБО Зеленский выступит с обращением к украинцам.

В Европе уже назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.