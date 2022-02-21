Глава Еврокомиссии Жозеп Боррель, председатель Евросовета Шарль Мишель и руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвали признание Россией независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины.

Об этом сказано в их одинаковых сообщениях в Twitter.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной", - сказано в сообщениях.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". "Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками", - заявил президент страны-агрессора.

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