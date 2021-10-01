Партия не сможет оплачивать такие расходы, потому что тогда к ней будут претензии со стороны НАПК.

Депутат Алексей Жмеренецкий утверждает, что у нардепов из "Слуги народа" не будет времени ходить в Трускавце в сауны и бассейны.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал журналистам.

Жмеренецкий подчеркнул, что депутаты будут самостоятельно оплачивать проживание на время выездного заседания.

Он уточнил, что партия не сможет оплачивать такие расходы, потому что тогда к ней будут претензии со стороны НАПК.

"Партия может оплачивать какие-то партийные вещи, но только те, которые не являются, скажем так, услугами для депутатов. Потому что НАПК потом предъявит претензии: объясните, почему вы проживали на курорте. Потому что для НАПК это не просто какой-то тренинг, это типа курорт. Они считают, что мы там в саунах или бассейнах... Хотя я уверен, что у нас не будет времени вообще на такие вещи", – заявил Жмеренецкий.

Трускавец-2.0": что известно

О выездном заседании "Большая фракция", которое будет проходить в Трускавце, стало известно 27 сентября.

Выездная встреча "слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Автор: Надя Пришляк