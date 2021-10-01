Также он сообщил, что в поезде на Трускавец у депутатов не собирали подписи за отставку Разумкова.

С депутатами "Слуги народа" в Трускавце может встретиться генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам рассказал народный депутат от "СН" Егор Чернев.

На вопрос, кто еще из силовиков будет присутствовать на встрече с депутатами, кроме главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, Чернев рассказал: "Я слышал, что, возможно, будет госпожа Венедиктова. Из других - мне не известно".

Кроме того, на вопрос о сборе подписей под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, депутат рассказал, что подписных листов еще не видел, и в поезде на Трускавец подписи не собирались.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как украинских политиков используют в российской пропагандеУтром, 1 октября, депутаты "Слуги народа" начали прибывать в Трускавец, где состоится их заседание.

Встреча "Слуг народа", на которую приглашают и журналистов, состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

По мнению политологов, на встрече будет решаться вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Накануне Давид Арахамия отправил обращение спикеру Рады по поводу сбора подписей за отзыв Разумкова с поста председателя парламента.

В апреле 2021 года СМИ распространили слухи о якобы возможной отставке самого генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако тогда в президентской фракции это отрицали.

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Автор: Таня Поляковская