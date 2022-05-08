В ОП отметили, что слова представителя Госдумы РФ являются "прямым указанием на то, что они хотят уничтожить Украину как государство".

Власти Российской Федерации не отказываются от планов уничтожить Украину как государство, и открыто заявляют о своей военной агрессии.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отреагировав на слова вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о намерениях продолжать войну, пока войска РФ не дойдут до границы Польши.

"На мой взгляд - это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, которое касается государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин. Об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех", - отметил Подоляк.

Он так же обратил внимание, что слова представителя Госдумы РФ являются "прямым указанием на то, что они хотят уничтожить Украину как государство".

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они открыто об этом говорят", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в интервью итальянской газете La Repubblica назвал российские войска на границе с Польшей условием завершения "операции" в Украине. Он отметил, что Россия не остановится, пока не достигнет польской границы.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона или Марио Драги, мы закончим операцию, когда посчитаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", - сказал Толстой.

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