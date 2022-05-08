Публичное объявление войны означает всеобщую мобилизацию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное объявление российским диктатором Владимиром Путиным войны с Украиной 9 мая.

Об этом говорилось в интервью президента FoxNews.

В начале мая украинская разведка сообщила, что Россия готовится объявить войну Украине (сейчас россияне называют боевые действия "спецоперацией" - ред.) из-за понесенных потерь в живой силе в течение последних трех месяцев.

Ориентировочно Путин может это сделать во время праздничных мероприятий на День Победы 9 мая.

Публичное объявление войны означает всеобщую мобилизацию.

Хотя некоторые эксперты сомневаются в смелости кремлевских властей сделать это официально. По мнению военного аналитика Олега Жданова, мобилизация состоится скрытно.

Об этом свидетельствуют и последние заявления представителя Путина Дмитрия Пескова, который отрицает озвученные разведкой намерения РФ.

Комментируя эту информацию американскому телеканалу, Зеленский ответил: "Для нас это ничего не изменит. Для нас война продолжается уже восемь лет, полномасштабная война – более 70 дней".

По его словам, победа, которой стремятся россияне, – это поражение цивилизованного мира.

Президент добавил, что 9 мая может запомниться миру как трагедия, кровавый день и как день, о котором нельзя забывать.

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