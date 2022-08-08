Михаил Подоляк отметил, что Кремль может попытаться обмануть.

Возобновление переговоров Киева с Москвой возможно, но после нескольких важных тактических поражений Российской Федерации. В противном случае Кремль попытается обмануть.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Le Figaro.

"С Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договаривающиеся стороны. Она на полную использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который является неприемлемым для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений", - отметил Подоляк.

При этом он указал, что оккупанты не могут захватить больше украинских территорий, поэтому используют стратегию террора, нанося удары по мирным жителям. По его словам, таким образом Москва пытается деморализовать и посеять панику среди украинцев, чтобы они начали требовать заключения мирного договора на любых условиях.

Подоляк уточнил, что контактов на военно-политическом уровне между Украиной и РФ сейчас нет, но есть диалог по обмену пленными, телами погибших, по гуманитарным коридорам, а также по экспорту зерна. Он подчеркну, что Украина стремится к победе и освобождению своих территорий.

Советник главы ОПУ предупредил, что если РФ выиграет эту войну, то она будет доминировать в Европе, а также попытается захватить другие страны. В то же время он напомнил, что победа Киева над Москвой обеспечит странам спокойное будущее без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и без угрозы войны.

"Задача Европы - просто поддержать нас. Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну! Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным. Сегодня определяется историческая конфигурация европейского сообщества на следующие пятьдесят-сто лет", - подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что якобы

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