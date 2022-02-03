Осведомленные источники отмечают, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве.

Разведка Соединенных Штатов получила данные о плане России сфабриковать повод для вторжения в Украину с использованием фейкового видео.

Об этом сообщают New York Times и Washington Post.

По сценарию, в фейковом видео россияне хотели изобразить "нападение украинских военных" на территорию РФ, или на русскоязычное население на Донбассе.

Осведомленные источники изданий отмечают, что этот план одобрили на самом высоком уровне в Москве. Видео должно было стать поводом для вторжения в Украину на фоне "геноцида русскоязычных людей". Россия хотела этим роликом оправдать нападение на Украину или заставить лидеров сепаратистов на Донбассе просить российское вмешательство.

В то же время чиновники не обнародуют прямых доказательств, чтобы не скомпрометировать свои источники и методы.

Как отмечают оба издания, видео должно было быть детальным, с планами графических изображений инсценированных, усыпанных трупами последствий взрыва и кадров разрушенных домов. Кроме того, в ролике хотели показать поддельную украинскую военную технику, дроны Bayraktar и актеров, которые играют русскоязычных "пострадавших".

В Кремле уже прокомментировали эту информацию, пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ранее похожие сценарии уже звучали.

"Это не первое подобное обещание. Раньше похожее тоже озвучивалось. Но так ничего и не получалось", - отметил Песков.

В среду вечером, 3 февраля, президент США Джо Байден формально одобрил размещение дополнительных военных сил США в странах восточного фланга НАТО на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Войска будут действовать на двусторонней основе со странами, которые их принимают, потому что Альянс не задействовал многонациональные силы реагирования.

США увеличили уровень боевой готовности 8,5 тысячи военных на территории Штатов, чтобы иметь возможность быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае вторжения РФ в Украину.

По данным НАТО, Россия продолжает перемещение войск в сторону Украины. Сейчас вокруг страны уже сосредоточено более 100 тысяч войск.

Генсек Альянса подчеркнул, что такая военная активность в регионе самая высокая со времен холодной войны.

Стягивание армии РФ происходит и на территории Беларуси под предлогом якобы российско-белорусских учений.

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