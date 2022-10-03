Продвижение Украины на фронте увеличивает ее шансы попасть в Альянс. Поэтому украинцам советуют "побеждать и продолжать давление".

Заявка на ускоренное вступление в НАТО, которую решил подать президент Украины Владимир Зеленский 30 сентября, в день, когда Москва объявила о незаконной "аннексии" украинских территорий застала врасплох западных партнеров Украины.

Такое мнение высказали западные эксперты, анализируя украинскую заявку, передает Голос Америки.

По мнению Лии Шойнеманн, заместителя директора Инициативы трансатлантической безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта, тот факт, что партнеры Украины по НАТО не нашли новых слов на заявку Киева, свидетельствует о том, что этот шаг был нескоординованим. "Он стал ответом на фиктивные незаконные референдумы, которые являются попыткой Москвы напугать Украину для прекращения огня", - выразила мнение она.

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"Заявление Зеленского о том, что Украина де-факто является частью НАТО, является ключевой: Путин должен понимать, что Украина и НАТО дадут ответ, если Россия продолжит эскалацию конфликта, включая усиление ядерных угроз", – отметила Шойнеманн.

По ее мнению, в отличие от Финляндии и Швеции, о которых упоминал Зеленский в выступлении, НАТО не готово положительно ответить на заявку Украины. Как убеждена исследовательница, перспектива членства в НАТО для Украины не только не приблизилась, а отдалилась в течение последних месяцев.

"Желание Украины присоединиться к НАТО не является новым, но сегодня Украина, пожалуй, еще дальше от членства в НАТО, чем это было 23 февраля", – сказала Шойнеманн. Бывшая чиновница Пентагона, которая занималась международной политикой безопасности, отметила, что как тогда, так и сейчас, дело не в способности Украины соответствовать стандартам НАТО.

"Дело в том, что Украина находится в состоянии войны с Россией, а те же члены НАТО, которые еще не делают все, что в их силах, чтобы обеспечить победу Украины, не собираются поддерживать вступление в формальный союз, который требовал бы от них юридических обязательств по защите Украины", – объяснила исследовательница.

По мнению Шойнеманн, несмотря на то, что ситуация в Украине отличается от той, в которой находятся Финляндия и Швеция, вступление этих стран "в рамках ускоренного процесса" улучшает шансы Украины воспользоваться тем же процессом, когда наступит подходящий момент и не ждать годами, как было до сих пор с другими кандидатами.

"Однако главный вопрос заключается в том, что в последнее время не было прецедентов принятия в НАТО нового члена, который находится под частичной оккупацией", – пояснила исследовательница.

Большим сдерживающим фактором, по ее мнению, остается 5 статья о коллективной обороне договора НАТО. В случае необходимости, отметила исследовательница, она не действует автоматически, страны должны за нее проголосовать, и "те же члены, которые будут против активации статьи 5, вероятно, также будут выступать и против официального членства Украины".

Но исследовательница считает, что это не должно останавливать украинцев. Члены НАТО, по ее мнению, могут предложить Украине гарантии безопасности, как многие сделали для Швеции и Финляндии. Но, самое главное сейчас, по ее мнению, то, о чем говорят политики стран-членов НАТО – Запад должен усилить военную поддержку Украины.

Исследовательница отметила, что Украине нужны боеприпасы большей дальности, больше систем противовоздушной обороны и танков, а также любые другие средства, необходимые для победы. И все это необходимо отправлять в Украину как можно быстрее.

В свою очередь директор Инициативы трансатлантической безопасности в Центре стратегии и безопасности Скоукрофта Кристофер Скалуба отметил, что если бы условием членства в НАТО была доказанная способность "надавать пинков россиянам", лучшего кандидата, чем Украина нечего было бы искать.

"Это, конечно, делается с интенсивным планированием и материальной поддержкой со стороны союзников по НАТО, – сказал он, и добавил, что и этот факт лишь подкрепляет мнение Зеленского о том, что Украина "доказала [свою] совместимость со стандартами Альянса".

Но, когда союзники рассматривают вопрос членства Украины в НАТО, они исходят из других соображений, пояснил он.

"Во-первых, это справедливо рассматривается как эскалация в конфликте, в котором урегулирование эскалации было главной заботой для многих главных игроков, особенно США. Во-вторых, это снова подчеркивает 15-летнее бессилие НАТО на этом фронте с момента обещания, что Украина и Грузия "станут членами НАТО" на Бухарестском саммите 2008 года", – подчеркнул Скалуба.

Но, по его мнению, для Украины это не патовая ситуация. Продвижение Украины на фронте увеличивает ее шансы попасть в Альянс. Поэтому он посоветовал украинцам "побеждать и продолжать давление".

"Эти два фактора неразрывно связаны, поскольку Зеленский мастерски использовал успех Украины на поле боя как платформу, чтобы требовать большего от западных сторонников. Много союзников вышли за рамки своих первоначальных намерений относительно того, какое количество и какую материальную поддержку оказать Украине на основе украинских достижений и за непревзойденную способность Зеленского уговаривать, называть и позорить. Рецепт здесь тот же", – отметил Скалуба.

Заявка Украины на вступление в НАТО

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО. По словам президента, заявка будет подаваться в ускоренном порядке.

После этого последовала реакция западных партнеров Украины на объявление Зеленского. В частности, в Белом доме выразили мнение, что вопрос членства Украины в Североатлантическом Альянсе должен решаться в "другое время", а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

При этом поддержку членству Украины в Альянсе сразу выразили страны Балтии и Канада.

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