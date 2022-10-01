Как подчеркнул Кулеба, учитывая коренное изменение ситуации, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, которые ранее скептически относились ко вступлению нашего государства в Альянс

Украина готова выполнить все шаги НАТО для успешной интеграции в Альянс, если такие шаги будут определены.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует пресс-служба МИД.

По его словам, учитывая коренное изменение ситуации, Украина рассчитывает на позитивное изменение позиции членов НАТО, которые ранее скептически относились до вступления нашего государства в Нато.

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"Будущее евроатлантического пространства решается в Украине. Евроатлантическая безопасность невозможна без победы Украины", — заявил министр.

Он убежден, что обращение Украины к НАТО меняет логику и динамику процесса евроатлантической интеграции нашего государства.

"Ситуация коренным образом изменилась. И даже государства, которые все еще скептически настроены относительно членства Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новых обстоятельствах", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что когда Украина ранее подала заявку на членство в Европейском Союзе, реакция некоторых столиц, которые были традиционно скептически настроены в этом вопросе, тоже была крайне сдержанной.

"Но в конце концов эта заявка изменила динамику и логику политического процесса, и мы получили статус кандидата на членство в ЕС. Нынешняя заявка так же меняет логику и динамику процесса", — отметил он.

Министр отметил, что Украина сегодня является государством, которое несмотря на войну продолжает внедрять реформы, а также государством, которое жертвует своими лучшими сыновьями и дочерьми, защищая демократию.

Как подчеркнул Кулеба, сейчас мяч на поле НАТО, и если Альянс решит определить список шагов, которые Украине нужно выполнить, чтобы успешно завершить процесс интеграции, наше государство готово их выполнить.

Украина и НАТО: путь в Альянс

Как сообщал УНИАН, 30 сентября перед камерой президент Владимир Зеленский вместе с главой ВРУ Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмигалем подписали заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Комментируя этот шаг Украины, Кулеба отметил, что наша страна де-факто является членом НАТО, осталось оформление де-юре, и это должно быть без плана действий по членству.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения ПДЧ, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на помощи Украине в обороне от русских войск.

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