В Министерстве здравоохранения отказались сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.
Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос "Украинской правды".
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"Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации, который поступил от Государственного управления делами, по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает. Вопрошание информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации", - говорится в сообщении Минздрава.
Вакцинация в Украине: что известно
- С начала кампании две дозы вакцин получили 303 человека, из которых два человека получили первую дозу за рубежом. Всего в Украине привито 759 434 человека.
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