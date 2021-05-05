В ведомстве подчеркнули, что эта информация является медицинской тайной.

В Министерстве здравоохранения отказались сообщить, сколько и кто из депутатов Верховной Рады вакцинирован, ссылаясь на медицинскую тайну.

Об этом заявили в ведомстве в ответ на запрос "Украинской правды".

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"Директорат общественного здоровья и профилактики заболеваемости рассмотрел запрос на получение публичной информации, который поступил от Государственного управления делами, по вакцинации народных депутатов и аппарата Верховной Рады против COVID-19 и сообщает. Вопрошание информация является медицинской тайной. Министерство здравоохранения не является распорядителем вышеуказанной информации", - говорится в сообщении Минздрава.

Вакцинация в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко