Министр обороны Украины Андрей Таран оценил поддержку США по сдерживанию агрессии РФ.

Украина ожидает, что США и в дальнейшем будут поддерживать ее территориальную целостность всеми доступными методами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Андрей Таран на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином, который транслировало Военное телевидение Украины.

"Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всячески, всеми доступными методами, удерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта, от перерастания его в масштабную войну. Средства влияния США – это и дипломатические, и военные, это и помощь нам военно-техническая. Это все то, что мы в настоящее время получим от США", - сказал Таран.

"Украина борется за свою независимость, за свою территориальную целостность. У нас нет никаких сомнений в поддержке нашего стратегического партнера. США понимают важность борьбы Украины за свою независимость, за сдерживание российской агрессии. США прекрасно понимают, что Украина стоит на переднем крае борьбы с российской экспансией, со стремлением России возродить свои имперские амбиции и таким образом создать угрозу для всего европейского континента. У нас нет никаких сомнений в преданности США в поддержке Украины", - подчеркнул министр.

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Он также выразил убеждение, что военно-техническая помощь от США увеличивает наши оборонные способности.

"Например, наша система связи на передовой в зоне ООС базируется на американских средствах радиосвязи, американских средствах криптозащиты. Она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата. Помощь США на море – то, что мы сейчас получим корабли класса "Айленд" (Island), что мы будем получать скоростные корабли класса "Mark VI", позволит нам значительно повысить наши возможности на море. То, что мы получим от них средства контрбатарейной борьбы, в частности, это повышает наши способности. Мы очень благодарны за такую помощь", - резюмировал Таран.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин.

Автор: Наталья Хаджи