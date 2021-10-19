В Киеве глава Пентагона встретится со своим украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин начал свой первый визит в Украину - 19 октября он прибыл в Киев.

Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter после прилета самолета Остина в Украину.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - отметил Ллойд Остин.

Читайте такжеМинобороны США обещает не оставлять Украину наедине с российской агрессиейКак сообщал УНИАН, в Киеве Остин встретится со своим украинским коллегой Андреем Тараном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр обороны США посетит Министерство обороны Украины, где примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальном зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины.

Визит Ллойда Остина проходит в рамках его европейского турне. Кроме Украины, глава Пентагона посетит Грузию и Румынию, а также привет участие в переговорах с союзниками и партнерами на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится 21-22 октября в Брюсселе.

Автор: Виталий Саенко