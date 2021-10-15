Таран был в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая посещала Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что пока ничто не указывает на возможную замену министра обороны Андрея Тарана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Никифоров сообщил журналистам в начале брифинга по результатам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

Никифоров напомнил, что Таран был в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, которая посещала Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

"Ничто не указывает на то, что возможна замена министра обороны", - отметил он.

Возможная отставка Тарана

Как сообщал УНИАН, в начале сентября некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных кадровых изменениях в правительстве, в частности увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене 3-4 министров. При этом отказался называть, о каких министерствах идет речь.

29 сентября депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что на заседании фракции 1-2 октября в Трускавце будут рассматриваться кадровые вопросы. На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, он отметил, что "есть вопросы" по министрам обороны, экологии, социальной политики.

29 сентября президент Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личностей, а учитывая результаты их работы.

13 октября министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал сообщения о вероятности его отставки с должности главы оборонного ведомства. Министр подчеркнул, что готов говорить о будущем Вооруженных сил, а не будущем "конкретного человека".

Автор: Антонина Доломанжи