США подтвердили позицию о недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и позицию по поддержке Украины конкретной помощью.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сообщения СМИ о напряженности и конфликте во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом являются недостоверными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

"Разговор был длительным, откровенным и конструктивным", - отметил Кулеба.

По его словам, все ключевые позиции со стороны США относительно недопустимости каких-либо договоренностей за спиной Украины и о поддержке конкретной помощью были подтверждены.

"Сообщения СМИ о напряженности и конфликте, который якобы состоялся вчера, являются недостоверными", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, 27 января Зеленский и Байден провели разговор, который длился около двух часов. Они обсудили дипломатические усилия по деэскалации, а также возможности по финансовой поддержке Украины.

А уже сегодня утром появилась информация о том, что между Зеленским и Байденом возник спор относительно того, нападет ли РФ на Украину. Так CNN со ссылкой на украинского собеседника сообщила, что разговор президентов проходил "не очень гладко". По его словам, Байден заявил, что российское вторжение практически неизбежно и должно произойти в феврале, когда замерзнет земля. Зеленский в свою очередь призвал американского президента быть мягче в выражениях, чтобы не разжигать панику.