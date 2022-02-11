Кулеба считает, что заявление США не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не услышал "ничего нового" в призыве президента Соединенных Штатов Джо Байдена ко всем американцам немедленно покинуть Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга из Харькова, который транслировался в Facebook.

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию Соединенных Штатов, которые уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому данное заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации", - отметил Кулеба.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

Посольство Соединенных Штатов призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжения РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

Сегодня, 11 февраля, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

7 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что вдоль всей границы Украины со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находятся 140 тыс. российских военных. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 размещены в Беларуси.

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