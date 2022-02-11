Президент сделал оговорку, когда объяснял, почему американские войска покинули Афганистан спустя 20 лет.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

"У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину... то есть, простите, Ирак... Афганистан! Этого добиться было невозможно", - сказал Байден.

Отметим, это уже не первая оговорка президента США. Ранее он в своей речи о России сделал несколько оговорок, в том числе и в фамилии своего российского коллеги Владимира Путина. Так, американский лидер перепутал эскалацию и вакцинацию.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину...", - сказал Байден.

После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

Еще ранее Байден оговорился во время выступления перед камерами. Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в США.

А в марте 2021 года Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии. В частности, 79-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.

США в Афганистане: что известно

Напомним, американские войска отправили в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года.

В апреле 2021 года Байден объявил о решении вывести все американские части к 20-летию этого события. Военные США покинули страну 30 августа. Вслед за США о выводе войск объявили в НАТО. На фоне отступления зарубежных сил Афганистан за считанные месяца захватил "Талибан".

В сентябре 2021 года президент США заявил, что американские военные напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием "Аль-Каиды".

"Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", — сказал тогда он.

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