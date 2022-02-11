Американцам, которые уже находятся в Украине, рекомендовано выехать немедленно.

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает американских граждан не ехать в Украину из-за угрозы вторжение РФ и пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте Посольства США в Украине, Украину отнесли к 4-му уровню опасности.

"Не путешествуйте в Украину в связи с усилением угроз российских военных действий и COVID-19", - говорится в рекомендациях.

При этом, американцы, которые до сих пор находятся на территории Украины, должны сейчас покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами.

"Если остаетесь в Украине, проявляйте усиленную бдительность из-за преступности, общественного неповиновения и потенциальных боевых операций, если Россия перейдет к военным действиям", - говорится в рекомендациях.

Напоминается, что 23 января Государственный департамент США разрешил на добровольных началах покинуть Украину наемным сотрудникам посольства и приказал членам семей дипломатов из американского посольства выехать из Украины в связи с постоянной угрозой военных действий РФ.

"И в дальнейшем поступают сообщения о российском военном наращивании на границе с Украиной, в том числе о потенциале для значительных военных действий против Украины. Обстановка в области безопасности, особенно вдоль границы Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемом Россией востоке Украины (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - УНИАН), является непредсказуемой и может ухудшиться без предварительного оповещения. Демонстрации, которые порой переходят в насилие, регулярно случаются во всей Украине, в том числе в Киеве", - отметили в Посольстве.

"Граждане США должны знать, что правительство Соединенных Штатов не сможет эвакуировать граждан США на случай российских военных действий где-либо в Украине. Военные действия могут начаться в любой момент и без уведомления и также серьезно повлияют на способность посольства США оказывать консульские услуги, в том числе помощь гражданам США в выезде из Украины", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, американцам не рекомендуется посещать оккупированный Крым и Донбасс.

Ранее, как писал УНИАН, президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - отметил Байден. - "Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация и все могут быстро сойти с ума".

Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США. Там отмечают, что сообщения о наращивании российской военной мощи на границе с Украиной продолжают поступать, а это указывает на возможность масштабных военных действий.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

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