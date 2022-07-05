В швейцарском Лугано приняли итоговую декларацию Конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению после войны.
Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Проект плана восстановления и развития под руководством Украины был признан основным рамочным документом, задающим направление процесса восстановления", - отметил он.
Кроме того, участники Конференции поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана.
Декларация содержит ключевые принципы, которые определяют критерии и методы восстановления:
▪️ Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления вместе с международными партнерами.
▪️ Направленность на реформы.
▪️ Прозрачность, подотчетность, верховенство права.
▪️ Демократическое участие.
▪️ Привлечение многих стейкхолдеров.
▪️ Гендерное равенство и инклюзия.
▪️ Устойчивое развитие.
Как сообщал УНИАН, 4 июля премьер-министр Денис Шмыгаль представил проект плана восстановления Украины на международной конференции в швейцарском городе Лугано.