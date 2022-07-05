Украина будет возглавлять процесс восстановления после войны и воплощать его вместе с международными партнерами

В швейцарском Лугано приняли итоговую декларацию Конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению после войны.

Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Проект плана восстановления и развития под руководством Украины был признан основным рамочным документом, задающим направление процесса восстановления", - отметил он.

Кроме того, участники Конференции поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана.

Декларация содержит ключевые принципы, которые определяют критерии и методы восстановления:

▪️ Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления вместе с международными партнерами.

▪️ Направленность на реформы.

▪️ Прозрачность, подотчетность, верховенство права.

▪️ Демократическое участие.

▪️ Привлечение многих стейкхолдеров.

▪️ Гендерное равенство и инклюзия.

▪️ Устойчивое развитие.

Как сообщал УНИАН, 4 июля премьер-министр Денис Шмыгаль представил проект плана восстановления Украины на международной конференции в швейцарском городе Лугано.

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