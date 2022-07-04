Мэр города Вадим Бойченко заявил, что в результате российского террора в Мариуполе так или иначе повреждены почти 2600 многоэтажек.

Европейский инвестиционный банк готов принять участие в восстановлении Мариуполя.

Как сообщается в Telegram Мариупольского городского совета, об этом на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария) заявил заместитель исполнительного директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт.

"Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой инфраструктуры, которая была разрушена. Мы нацелены сделать это заново в еще лучшем виде, чем было до этого, - заявил представитель ЕИБ.

Он выразил уверенность, что решимость политических элит позволит найти финансовые ресурсы. При этом инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка станут катализатором для частных лиц и бизнеса. По его словам, это инвестиции в будущее Европы и свободного мира.

Мэр города Вадим Бойченко во время онлайн-выступления на Конференции отметил, что в результате российского террора в Мариуполе так или иначе повреждены почти 2600 многоэтажек, полностью разрушена вся коммунальная инфраструктура. Однако, по его словам, уже разрабатывается крупный план возрождения города. Это будет "план Маршалла" для Мариуполя.

Как сообщал УНИАН, вице-президент ЕИБ Тереза Червинская на Международной конференции по вопросам восстановления Украины сегодня заявила, что банк выделит Украине дополнительно 700 млн долларов.

В начале апреля Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи.

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