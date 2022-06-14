Окончательное решение должен принять Европейский совет.

Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза. В то же время окончательное решение остается за Европейским советом.

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на информированный источник.

"Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в ЕС, по словам нескольких официальных лиц, знакомых с обсуждениями, которые состоялись во время дебатов между членами комиссии в понедельник", - сообщил источник.

Как отмечает издание, власти Украины неоднократно подчеркивали, что этот статус "обеспечит бесценный моральный подъем во время войны".

"Комиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где люди погибли, где в людей стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом" , - добавил источник Politico.

В то же время представитель Елисейского дворца заявил, что этот статус станет лишь началом длительного процесса вступления страны в ЕС.

"Как только Украина потенциально получит статус кандидата, мы также должны увидеть, когда начнутся переговоры. И вы знаете, что методология членства в ЕС предполагает переговоры о главах и оборотные переговоры в зависимости от того, как развивается страна. Поэтому требования, отвечающие стандартам ЕС, и в любом случае они будут очень требовательными к Украине", – заявил представитель.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

После подачи заявки Украины, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Сейчас Еврокомиссия готовит заключение о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.

Уже на следующей неделе ожидается решение ЕК, после чего решение будет принимать Европейский совет. Заседание должно состояться 23-24 июня.

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