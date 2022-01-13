Нардеп намерен вернуться в Украину 17 января.

В Киеве усилят охрану аэропорта "Жуляны" 17 января - в день, когда в Украину планирует вернуться пятый президент, нардеп Петр Порошенко. Его партия готовит в этот день массовую акцию в аэропорту.

Пресс-служба "Жулян" в комментарии "КП в Украине" уточнила, как изменится работа аэропорта 17 числа.

"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", - говорят там, добавляя, что журналистов будут пускать в аэропорт по предварительной аккредитации.

На вопрос о том, был ли аналогичный запрос на аэропорт со стороны партии Порошенко, в пресс-службе не ответили, заявив, что подобной информацией не владеют.

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Как сообщалось, сторонники Порошенко намерены собираться в аэропорту с утра - прилет экс-президента запланирован на 9 часов. Там также хотят устроить живую цепь в честь его возвращения. В ГБР намерены доставить Порошенко в суд для избрания меры пресечения в "угольном" деле.

Дело Порошенко - что известно

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", в частности, путем закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

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17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Политик отметил, что намерен по прибытии "появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.