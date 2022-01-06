Экс-президент пообещал, что появится в суде и проведет встречу с генпрокурором.

Председатель партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуться в Украину 17 января и пойти к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

В Facebook он сообщил, что с 10 по 15 января будет работать в Европе "над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране".

При этом Порошенко отмечает, что возвращается в Киев 17 января, "чтобы появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на безотлагательный прием".

Читайте такжеСтало известно, почему адвокатов Порошенко не впустили в ГБР"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского (президент Владимир Зеленский – Ред.), а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович (Виктор Янукович – Ред.) тщетно пытался сделать в Украине", – отмечает Порошенко.

Напомним, 17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Петр Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко уехал за границу.

20 декабря, в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично Порошенко, уведомление направили по месту жительства, регистрации и месту работы.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

В частности, Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

"Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", – пояснили в ГБР.

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