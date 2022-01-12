Порошенко планирует вернуться в Киев 17 января.

Следователи обещают доставить пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко в суд в день его приезда в Киев.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

"По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения", – пишут в пресс-службе.

Отмечается, что уклонение Порошенко от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что окажет основания следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгого пресечения.

В то же время в партии "Европейская солидарность" уже призывали сторонников политика выйти на протесты 17 января. Людей просят собираться еще в аэропорту.

Кроме того, сторонники пятого президента создали в Facebook сообщество "За Украину – За Порошенко". Граждане пишут, что готовы встречать депутата живой цепью из аэропорта.

Читайте такжеМедведчуку продлили домашний арест по "угольному" делуРанее о возможном задержании Порошенко сообщали его адвокаты. Юристы ходатайствовали, чтобы суд предупредил о таком решении их вовремя.

Адвокат Игорь Головань добавил, что политик по возвращении в Украину добровольно явится в суд, поэтому оснований для принудительной доставки, по его мнению, нет.

Дело Порошенко - что известно

Пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене. Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР", в частности, путем закупки угля у самопровозглашенных "республик" на общую сумму около 1,5 млрд грн.

По версии ГБР, закупка топлива в ОРДЛО поставила энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и "ЛДНР", подорвав экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишив возможности диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

17 декабря в Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

В тот же день стало известно, что Порошенко покинул пределы страны. Позже он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

Политик отметил, что намерен по прибытии "появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием".

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский суд Киева наложил арест на все имущество и активы Порошенко.