Саакашвили арестовали и октября в Грузии местные правоохранители.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава заявил, что один человек, имея в виду экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга.

Его цитирует Interpressnews.

"Что же касается конкретно этого случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорила власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим обеспокоенность высказывалась с их стороны", – отметил Кучава.

Ранее председатель правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили прилетел в страну, чтобы свергнуть правительство.

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В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Яна Ставская