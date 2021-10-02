Накануне появилось видео, в котором пара призналась в отношениях.

Депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько, которая призналась в отношениях с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, в сети раскритиковали коллеги по парламенту.

Оживленная дискуссия в ночь на 2 октября продолжалась в комментариях на странице Ясько.

В частности, депутат от "Евросолидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе поинтересовалась у женщины, развелся ли уже Саакашвили со своей женой Сандрой Руфолс.

На что Ясько прямого ответа не дала, но заявила: "Какой ужас и стыд! Это тот вопрос, который вас волнует в этой ситуации?"

К разговору присоединилась однопартийка Климпуш-Цинцадзе Ирина Геращенко, отметив, что "Иванна точно имеет право задавать те вопросы, которые ее интересуют. Михаил всегда озвучивал, что думал".

В комментарии Telegram "Политика Страны" Ясько тоже отказалась прямо отвечать, развелся ли Саакашвили со своей предыдущей женой, но намекнула, что все же речь идет о разрыве отношений.

"Михаил выложил видео, в котором сказал, что он благодарит за свое прошлое. Думаю, этого достаточно, чтобы понять, о чем мы говорим. Мне хотелось бы, чтобы люди думали в первую очередь о гражданине, который и в Украине, и в Грузии несет большие риски", – отметила Ясько.

Что предшествовало

Вечером, 1 октября, появилось видео, как глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Виолетта Орлова