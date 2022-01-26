В ГБР призвали политика "прекратить манипулировать общественным мнением и наконец начать выполнять решение суда об избрании ему меры пресечения".

Следующий допрос пятого президента, народного депутата Петра Порошенко по "угольному" делу запланировано на 31 января.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Государственное бюро расследований призывает пятого президента Украины, ныне народного депутата Украины Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и наконец начать выполнять решение суда относительно избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ГБР напомнили, что 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил на него следующие обязанности:

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти документы, дающие право выезда за границу;

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться из города Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы.

Читайте такжеПорошенко отличился эпичной оговоркой в Раде (видео)Отмечается, что пятый президент выполнил решение суда в части передачи в Госмиграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта "только 24 января уже после публичного освещения факта игнорирования им решения суда".

"Кроме того, на 16: 00 этого же дня Петра Порошенко вызвали к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто в ГБР никто не ждал, хотя адвокатам было доподлинно известно, что следователь подойдет к ним за несколько минут", - сообщили в ГБР.

Уточняется, что в следующий раз следователь ГБР ждет Петра Порошенко на 11:00 31 января.

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ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНВ" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять пятого президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Киевский апелляционный суд назначил дату рассмотрения апелляций на меру пресечения Порошенко на 28 января.

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