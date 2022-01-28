С самого утра под зданием суда уже устанавливают импровизированную сцену.

Киевский апелляционный суд 28 января рассмотрит апелляцию на решение Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты нардепа от ЕС начнется в 11:00 в зале судебных заседаний № 201.

Под апелляционным судом Киева готовятся к визиту сторонников Порошенко, там устанавливается импровизированная сцена. Также под зданием уже стоят правоохранители.

Решение Печерского райсуда по Порошенко

Печерский райсуд 19 января избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Также он должен был сдать паспорта следователю и прибывать к нему по первому вызову.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

Ранее, 6 января 2022 года, Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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Напомним, ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

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