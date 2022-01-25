Когда следователь пришел в холл помещения, ни Порошенко, ни его защитников в здании уже не было, отметили в ГБР.

Лидер партии "Европейская солидарность", 5-й президент Украины Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене в так называемом "угольном деле", прибыл по вызову в Государственное бюро расследований (ГБР), но через 7 минут покинул помещение, не дождавшись следователя.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

По данным ГБР, 24 января Порошенко вызвали в Бюро на 16:00. Он прибыл с опозданием, и в 16:11 его адвокат позвонил следователю и сообщил об их прибытии по вызову.

Отмечается, что следователь прибыл в холл помещения через 4 минуты, однако ни Порошенко, ни его защитников в здании уже не было. Следователь позвонил адвокату - Игорю Голованю, но он не назвал причин, почему они ушли.

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"Зафиксировано, что в 16:07 подозреваемый Порошенко П.А. вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 его зарегистрировали в "Журнале посетителей", а в 16:14 народный депутат покинул здание ГБР, не дождавшись следователя. Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече", - сообщили в ГБР.

В Бюро отмечают, что эти факты могут расцениваться, как "ненадлежащее исполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей".

Адвокат Порошенко Илья Новиков на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором видно, что пятый президент находится в холле здания ГБР.

"Можем зафиксировать, что нас здесь никто не ждал. Сейчас уже 16:12, да? У нас нет ни одного подтверждения", — заявил Порошенко, после чего он ушел с адвокатами.

Дело Порошенко: в чем обвиняют экс-президента Украины

Напомним, что 19 января Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для Петра Порошенко в виде личного обязательства. На него возложены обязанности, в частности прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда. Офис генерального прокурора считает это решение слишком мягким, поэтому обжаловал его.

Бывшему президенту Украины инкриминируют государственную измену в связи с тем, что в 2015 году Украина покупала уголь с оккупированных Россией территорий. По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц для реализации схемы по поставкам угля из ОРДЛО.

Порошенко считает это дело политическим.

Ранее Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко до сих пор не сдал загранпаспорт. В ответ адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи, заявив, что паспорта сданы в миграционную службу им лично.

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