Президент подчеркнул, что мир имеет четкую моральную обязанность перед украинскими воинами, которые сейчас защищают свободу и ежедневно отдают жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина собирает максимальную поддержку для трибунала по агрессии России.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении. Глава государства отметил, что Украина также способствует тому, чтобы работа Международного уголовного суда была успешной в вопросе наказания российских военных преступников.

"Мы собираем максимальную поддержку для трибунала по агрессии России против Украины. Для проекта нашей резолюции, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, по защите международного права. Делаем все, чтобы Международный уголовный суд был успешным в наказании российских военных преступников. И чтобы наши национальные правоохранительные и судебные институции обеспечили справедливые приговоры для всех российских убийц и палачей", - отметил президент.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что украинские герои ежедневно отдают жизнь, чтобы остановить российскую агрессию.

"И потому мир имеет четкую моральную обязанность перед нашими воинами, перед каждым и каждой, кто сейчас в бою и кто защищает свободу. Эта обязанность - восстановить справедливость и привлечь к ответственности государство-террориста, его руководство. И это будет", - сказал президент Украины.

Привлечение России к ответственности за военные преступления

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, во время рабочей поездки во Львовскую область Зеленский провел встречу с генеральными прокурорами США, Испании, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы. Президент Украины обсудил с прокурорами государств-партнеров и международных организаций привлечение России к ответственности.

Зеленский отметил, что приезд прокуроров в Украину является чрезвычайно важным сигналом для украинского общества, которое стремится к справедливости.

Напомним, на этой неделе прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан посетил Украину для расследование российских ракетных и дроновых атак на энергетическую и другую инфраструктуру. В Женевских конвенциях и дополнительных протоколах говорится о том, что запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Между тем, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международная коалиции для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и привлечение военного и политического руководства России к ответственности продолжит расти.

Вас также могут заинтересовать новости: