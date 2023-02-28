Украина вместе с партнерами продолжает работу над созданием Спецтрибунала для РФ. Международная коалиция продолжит расти.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международная коалиции для создания специального трибунала касательно преступления агрессии против Украины и привлечения военного и политического руководства России к ответственности продолжит расти.

Как сообщает пресс-служба министерства, сегодня Кулеба призвал поддержать Спецтрибунал, открывая специальное министерское мероприятие на полях 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире".

Участие в мероприятии приняли в общей сложности 55 стран, в частности на уровне министров иностранных дел: Бельгия, Дания, Исландия, Коста Рика, Лихтенштейн, Маршаловые острова, Словения, Франция, Швеция.

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"Мы не прекращаем ни на миг работы над созданием специального трибунала для привлечения к ответственности политического и военного руководства России и их приспешников за преступление агрессии против Украины. Все зверства россиян являются производными от него. Нужно устранить причины, а не только симптомы", - заявил министр.

Глава МИД Украины также обратил внимание на многочисленные нарушения россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

"Россия воплощает, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Конвенция о предотвращении геноцида четко определяет это как преступление геноцида. Эти дети нуждаются в немедленной защите и возвращении домой. Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны быть привлечены к ответственности за участие в геноциде", - подчеркнул он.

Кулеба также призвал государства-члены Совета по правам человека ООН продлить мандат международной независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине.

"Международная независимая комиссия ООН документирует доказательства масштабных и системных нарушений Россией прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности, которые будут использованы в будущих международных судебных процессах. Продление мандата станет весомым вкладом в обеспечение справедливости", - пояснил он.

В МИД напомнили, что 26 января представители 21 государства собрались в Праге на учредительное заседание коалиции по созданию Спецтрибунала, организованное МИД Украины для наработки параметров привлечения политического и военного руководства РФ к ответственности за преступление агрессии против нашего государства.

22 февраля МИД Украины собрал 45 государств на мероприятие высокого уровня ООН, посвященное нарушениям прав человека во время российской агрессии, одной из ключевых тем которого стало создание Спецтрибунала.

По итогам переговоров Кулебы в Нью-Йорке, Гватемала стала первой страной Латинской Америки, решившей присоединиться к коалиции по созданию Спецтрибунала.

Спецтрибунал для россиян за преступления в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. В Европарламенте отметили, что важнейшим практическим шагом на пути создания Спецтрибунала должна быть международная спецпрокуратура для расследования преступления агрессии против Украины.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-членов Евросоюза поддержать трибунал против РФ и компенсационный механизм за нанесенный ею ущерб. А во время пресс-конференции 24 февраля глава государства выразил уверенность в успехе создания специального военного трибунала для преступников из России и других государств, причастных к войне против нашей страны.

По словам заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, международный трибунал, в рамках которого Россия будет привлечена к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть создан до лета.

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