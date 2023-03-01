Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что удастся демонтировать всю российскую геноцидную систему против Украины – от "винтиков до архитекторов".
"Это институт и личность, которые, бесспорно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", - подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.
При этом он отметил, что геноцидная политика России против украинцев обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализовывал ее.
"И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве", - сказал президент.
Зеленский добавил, что это непростая работа.
"Но дать ответ на российские преступления в условиях этой агрессии именно в плоскости верховенства права и именно силой Международного суда – это то, что будет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов. Мы это обеспечим", - убежден глава государства.
Также Зеленский сказал, что"приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда".
"Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и офиса Генерального прокурора. Особое внимание уделяем таким российским преступлениям, как депортация наших людей, депортация украинских детей. Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов - демонтируем и доведем до законных приговоров", - заявил Зеленский.
Международный уголовный суд и преступления РФ в Украине - что известно
Международный криминальный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты электрической инфраструктуры Украины, поскольку, согласно Женевским конвенциям и дополнительным протоколам, запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры.