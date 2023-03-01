Президент уверен, что Украина сможет добиться вынесения законных приговоров не только для исполнителей, но и для высшего политического и военного руководства России.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что удастся демонтировать всю российскую геноцидную систему против Украины – от "винтиков до архитекторов".

"Это институт и личность, которые, бесспорно, играют историческую роль в привлечении к ответственности российских преступников", - подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения к украинцам.

При этом он отметил, что геноцидная политика России против украинцев обязательно будет иметь неотвратимые юридические последствия для всех, кто задумал, утвердил и реализовывал ее.

Видео дня

"И я хочу подчеркнуть: речь идет не только об исполнителях, но и о высшем политическом и военном руководстве государства-террориста. Сегодня мы говорили об этом с Каримом Ханом во время встречи в Киеве", - сказал президент.

Зеленский добавил, что это непростая работа.

"Но дать ответ на российские преступления в условиях этой агрессии именно в плоскости верховенства права и именно силой Международного суда – это то, что будет одной из гарантий долговременной будущей безопасности как украинцев, так и других народов. Мы это обеспечим", - убежден глава государства.

Также Зеленский сказал, что"приближаемся к открытию украинского офиса Международного уголовного суда".

"Уже есть действенное сотрудничество в Украине Международного уголовного суда и офиса Генерального прокурора. Особое внимание уделяем таким российским преступлениям, как депортация наших людей, депортация украинских детей. Всю эту российскую геноцидную систему – от винтиков до архитекторов - демонтируем и доведем до законных приговоров", - заявил Зеленский.

Международный уголовный суд и преступления РФ в Украине - что известно

Международный криминальный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты электрической инфраструктуры Украины, поскольку, согласно Женевским конвенциям и дополнительным протоколам, запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: