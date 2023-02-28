Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты электрической инфраструктуры Украины.
Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, сообщает телеканал Sky News. В частности, сегодня Хан посетил Украину для расследования российских ракетных и дроновых атак на энергетическую и другую инфраструктуру.
"В общем значении мы четко видим схему, я думаю, если говорить о количестве, масштабе и размахе атак на энергетические сети Украины. И мы должны изучить, почему это происходит, являются ли они законными целями или нет?", - сказал Хан.
В Женевских конвенциях и дополнительных протоколах говорится о том, что запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Воюющие стороны должны различать "гражданские и военные объекты".
Российские ракетные атаки на объекты энергетики
Как сообщал УНИАН, по словам председателя правительства Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и Дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.
Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. По состоянию на начало февраля из-за постоянных атак поврежденными оставались почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций.
По состоянию на 28 февраля, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии на обычном уровне, дефицит пока не прогнозируется.