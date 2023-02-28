В Женевских конвенциях и дополнительных протоколах говорится о том, что запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

Международный уголовный суд намерен изучить российские ракетные и дроновые атаки на объекты электрической инфраструктуры Украины.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, сообщает телеканал Sky News. В частности, сегодня Хан посетил Украину для расследования российских ракетных и дроновых атак на энергетическую и другую инфраструктуру.

"В общем значении мы четко видим схему, я думаю, если говорить о количестве, масштабе и размахе атак на энергетические сети Украины. И мы должны изучить, почему это происходит, являются ли они законными целями или нет?", - сказал Хан.

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В Женевских конвенциях и дополнительных протоколах говорится о том, что запрещено осуществлять атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Воюющие стороны должны различать "гражданские и военные объекты".

Российские ракетные атаки на объекты энергетики

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правительства Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и Дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. По состоянию на начало февраля из-за постоянных атак поврежденными оставались почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций.

По состоянию на 28 февраля, по данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии на обычном уровне, дефицит пока не прогнозируется.

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