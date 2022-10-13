Андрей Пионтковский отметил, что Украина уже стала лидером свободного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заменил российского диктатора Владимира Путин в "Большой семерке". Украина может войти в G7, после чего может появиться G8.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский российскому правозащитнику Марку Фейгину.

По его словам, Украина уже стала лидером свободного мира, потому что это единственная страна, которая героически сражается с мировым злом и защищает всю западную цивилизацию. При этом он указал, что нынешний саммит "Большой восьмерки" стал историческим.

"Это первый саммит G8 и именно в этом составе она будет в поствоенном мире. Зеленский фактически провел селекторное совещание с лидерами цивилизованного мира", - указал Пионтковский.

Кроме того, он считает, что никаких посредников в переговорах между Россией и Украиной не будет, а G7 выразила полное согласие с предложенными Зеленским условиями справедливого мира:

полное восстановление территориальной целостности Украины;

обеспечение безопасности Украины;

компенсация и восстановление разрушений, в том числе и за счет репараций;

привлечение к суду виновных в военных преступлениях России.

Война России против Украны - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Армия РФ бомбит гражданские объекты и убивает мирных украинцев. При этом оккупанты устраивают настоящий террор на временно захваченных террриториях - похищают, пытают и убивают местных жителей.

21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что в стране стартовала мобилизация военнослужащих, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что мобилизовать хотят около 300 тысяч человек. Также он утверждал, что потери России в Украине составляют только "5 937 человек погибшими".

В то же время по состояню на 13 октября ВСУ ликвидировали 63 800 рашистов, а также тысячи единиц российской техники.

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